La nuova arma, che rilascia impulsi elettrici, è un nuovo strumento fornito alle pattuglie dedite alla protezione e alla garanzia della sicurezza dei cittadini. Le forze dell’ordine sono tenute a utilizzarlo solo nel caso in cui l’operatore sia in pericolo o si trovi in una situazione di grave rischio per l’incolumità di altre persone o dell’individuo che ha causato l’intervento.

La funzione della pistola elettrica è quella di bloccare i muscoli, consentendo un vantaggio fisico alle forze dell’ordine impegnate nel blocco del cittadino resistente al fermo.

Il taser, introdotto il 14 marzo scorso, da oggi in dotazione a carabinieri, polizia e Guardia di finanza anche nel Capoluogo sardo è servito, nella giornata di ieri, a bloccare in centro uno straniero. Il giovane trentaseienne avrebbe cercato di aggredire i Carabinieri dopo aver creato scompiglio percorrendo le strade di Quartu Sant'Elena e Selargius a bordo di un'auto. I militari dell'Arma hanno intercettato l'auto condotta dal giovane mentre percorreva viale Elmas e sono riusciti a fermarla. Sceso dalla macchina, l'automobilista avrebbe opposto resistenza cercando di aggredire i militari che lo hanno bloccato azionando il taser.

Successivamente, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno verificato le sue condizioni di salute. Il giovane è stato poi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Ecco il video dell'addestramento della Polizia di Stato