È stato pubblicato questa mattina nell’albo pretorio del sito web di ARES (Azienda Regionale della Salute) l’avviso di Selezione Pubblica, per soli titoli, per il conferimento di incarichi di dirigente medico di Pediatria, Geriatria, Neurologia, Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza (Pronto Soccorso), Chirurgia Maxillo facciale e Urologia.

"Il bando, per la prima volta dedicato solo a Nuoro, è stato possibile grazie alle interlocuzioni a suo tempo avviate dal Direttore Generale dell’ASL n. 3 Paolo Cannas, affiancato dalla struttura della direzione aziendale, con la Regione Autonoma della Sardegna e con la stessa ARES", si legge nella nota dell'Asl.

"Si tratta di un primo passo importante – dichiara il Direttore Generale dell’ASL n. 3, Paolo Cannas – che consente di dare una prima risposta alle unità operative ospedaliere maggiormente bisognose di personale medico. Un ringraziamento doveroso va alla Regione e ad ARES per la solerzia con la quale hanno condiviso il nostro obiettivo".

"Sempre questa mattina – aggiunge Cannas – è stata adottata e pubblicata, stavolta nell’albo pretorio del sito ASL n. 3 Nuoro, una delibera a mia firma che autorizza la contestuale pubblicazione di una “Manifestazione d'interesse per il conferimento di incarichi con contratto libero professionale rivolto a medici specializzandi da assegnare alle Unità Operative del Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro”. Anche in questo caso sarà importante dare la massima diffusione all’avviso, in modo che ci consenta di raggiungere il maggior numero possibile di potenziali candidati disposti ad investire una parte importante del proprio bagaglio professionale nel nostro polo ospedaliero".