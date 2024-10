Un dolce natalizio non proprio sardo, il panettone. Condito e insaporito però con una specialità dell'isola: il cannonau. Il risultato, prodotto in questi giorni giusto in tempo per sbarcare sulle tavole per le festività natalizie, è il panettone al cannonau. Una novità assoluta, spiegano dalla cantina che mette il "nettare" nella pasta del panettone.

Nei giorni scorsi c'è stato un primo assaggio "in famiglia". E sono bastati pochi secondi per capire che il gusto era quello giusto. Il panettone è prodotto dalla pasticceria Piazza Yenne 2 di Avelina Onnis a Cagliari, il pasticcere si chiama Massimo Atzori ed è il figlio della titolare. Il cannonau utilizzato per il panettone è dell'annata 2017. Il vino è solo quello delle vigne Muzanu di Mamoiada. Una nuova realtà nata in Barbagia e cresciuta in famiglia: accudita da marito, moglie e zio.

Tutto è partito da una vigna di un ettaro e mezzo. E poi si è arrivati piano piano all'imbottigliamento e alla diffusione in Sardegna. Ma non solo: Muzanu ha fatto la sua apparizione anche in diverse fiere internazionali. Nei mesi scorsi poi è venuta l'idea. Panettone e vino cannonau, perché no? D'accordo all'accostamento non solo i vinai, ma anche il pasticciere. E ora non rimane che provare ad assaggiare.