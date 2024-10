Si è tenuta stamane a Olbia, presso la Sala Lodovici dell’Aeroporto Costa Smeralda, la conferenza stampa di presentazione dell’evento Il panino più lungo del mondo, organizzato da Conad SuperStore in collaborazione con il Centro Commerciale Terranova e con il supporto di Rinaldi Superforni, Panificio Lepori di Olbia, Fattorie Gennargentu di Fonni, Azienda Fratelli Puddu di Oliena, SPS srl e con il patrocinio del Comune di Olbia.

La grande manifestazione in programma sabato 7 marzo al Centro Commerciale Terranova di Olbia, ha l’obiettivo di sfornare il Panino più lungo del Mondo, con il coinvolgimento di Enti, Associazioni, Aziende e Persone in una grande gara di solidarietà a sostegno dei progetti di volontariato che già operano nella Città di Olbia.

La sfida è quella di battere il record detenuto dalla Croce Rossa di Como che nel 2019 ha sfornato una baguette da 132,62 metri, producendo un panino da 150 metri.

In campo una squadra di professionisti che lavoreranno per raggiungere il primato : il Maestro panificatore di Olbia William Lepori del Panificio Lepori e due grandi aziende, Fattorie Gennargentu di Fonni e i Fratelli Puddu di Oliena, che forniranno i prodotti del territorio per imbottire la World’s longest baguette. La Rinaldi Superforni offrirà l’utilizzo di un grande forno, mentre i tavoli su cui poggerà la baguette verranno forniti dalla Centro Stand Sardegna di Samugheo. Tutte le spese della manifestazione verranno affrontate dal Consorzio del Centro Commerciale Terranova.

Il record verrà certificato dal Notaio Dott.ssa Cristina Puligheddu e dall’Ing. Valerio Manca e verrà registrato nel Guinness World of Records.

La baguette da 150 metri verrà sfornata in circa sette ore e dopo averla imbottita, le Associazioni di Volontariato partners dell’iniziativa la distribuiranno al pubblico, a fronte di un piccolo contributo che andrà integralmente a finanziare le attività sociali delle stesse Associazioni : Croce Rossa Italiana di Olbia, Zero46, Forza Paris Protezione Civile, AGIO Olbia e Gruppo Volontariato Vincenziano La Salette.

La realizzazione del panino più lungo del mondo sarà trasmessa in diretta da Sardegna Live con la conduzione di Roberto Tangianu.