Quattro chili di hashish, suddiviso in 4 panetti, 485 grammi sempre della stessa sostanza suddivisi in 5 panetti, ancora 22 grammi di cocaina, 475 euro in denaro, in banconote di piccolo e medio taglio, con tutto l’occorrente per lo smercio dello stupefacente.

Nei guai, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti, un 25enne cagliaritano: lo hanno perquisito e ammanettato i Carabinieri della stazione di Pirri. L’arrestato si trova nel carcere di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.