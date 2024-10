"Pronti a valutare l'opportunità di costituirci parte civile nel procedimento penale".

Lo fa sapere, in merito all'inchiesta sulla Fluorsid, il Gruppo d'Intervento giuridico (Grig), che proprio ieri ha inviato alla Procura di Cagliari "una specifica segnalazione concernente l'opportunità di aprire una procedura per l'accertamento della responsabilità della Fluorsid S.p.a. in relazione ai fatti di gravissimo inquinamento ambientale".

"Nel caso di apertura della procedura relativa alla società titolare degli impianti industriali, essa - dicono gli ambientalisti - sarebbe riunita al procedimento penale già aperto presso il Tribunale di Cagliari". La onlus ricorda che le ipotesi di reato contestate "sono gravissime. Sarebbe stata inquinata anche la zona umida d'importanza ambientale di Santa Gilla, e sembra sia solo l'inizio".