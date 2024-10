In Sardegna

Il comune di Monastir è pronto a costituirsi parte civile, così come quello di Assemini. Dopo il sequestro della cava in località Tistivillu, situata nel territorio del comune, nell'ambito dell'inchiesta sul presunto inquinamento legato alla Fluorsid, e che ha portato all'arresto di sette persone, l'amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Luisa Murru, ha preso posizione in difesa della salute della popolazione.