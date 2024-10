Incendi, atti intimidatori, detenzione abusiva di armi, danneggiamenti e minacce.

Sono le accuse contestate a un gruppo criminale che i carabinieri del Comando provinciale di Cagliari e della Compagnia di Carbonia hanno smantellato questa mattina con un'ampia operazione.

Eseguite fra Calasetta e Sant'Antioco alcune ordinanze di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari e numerose perquisizioni.

Al lavoro una cinquantina di carabinieri, impegnati anche i Cacciatori di Sardegna e l'elicottero dell'Elinucleo di Elmas. I dettagli dell'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa che si terrà alle 11 in via Nuoro sede del Comando provinciale dell'Arma.