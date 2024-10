"Siamo preoccupati, il nostro primo compito è tutelare la salute degli abitanti", ha affermato il sindaco di Assemini, Mario Puddu, cittadina sui cui terreni industriali insiste lo stabilimento della Fluorsid di Macchiareddu.

"Le accuse sono di disastro ambientale e associazione per delinquere: elementi gravi sui quali la magistratura di sicuro indagherà a fondo per stabilire la verità - ha sottolineato Puddu - e se umanamente dispiace apprendere la notizia di arresti per dirigenti e funzionari di un'azienda che opera nel Comune di Assemini, come sindaco e responsabile della salute dei miei concittadini sarà mio compito principale rivolgermi immediatamente alle autorità competenti per capire se ci sono state responsabilità, e quali eventuali danni e conseguenze ambientali ci sono state e, nel caso, se persistono per tutta la Comunità".