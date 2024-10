Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Iglesias hanno arrestato un 47enne, Angelo Aresti, pluripregiudicato di Iglesias, per resistenza a Pubblico Ufficiale e porto di armi e strumenti atti a offendere.

L’episodio si è verificato intorno alle 12 quando i poliziotti si sono recati presso l’abitazione di Aresti per accertamenti sul furto di un portafogli avvenuto a Iglesias nei giorni scorsi.

Gli agenti, nel percorrere Corso Colombo, hanno notato l’uomo mentre si apprestava a salire a bordo di un’autovettura.

I poliziotti si sono avvicinati per invitarlo a presentarsi in ufficio, ma lo stesso avrebbe reagito con veemenza contro gli operatori rivolgendo frasi ingiuriose e oltraggiose asserendo di non volerli seguire e dandosi a precipitosa fuga. Un agente si è posto all’inseguimento raggiungendolo alcune centinaia di metri dopo in via Segni, mentre tentava di nascondersi dietro un muro di contenimento della strada.

Aresti avrebbe proseguito con le minacce e tentando di sottrarsi al fermo pertanto è stato bloccato e messo in sicurezza. Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 20 centimetri occultato nella tasca del giubbotto.

Nella mattinata è previsto il processo con rito per direttissima.