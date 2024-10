Nella giornata di ieri, 19 gennaio, il personale della Squadra Mobile della Questura di Nuoro ha arrestato un 31enne nuorese, L.Z., perché trovato con oltre 120 grammi di marjuana.

Gli agenti hanno bloccato il ragazzo intorno alle 12:00 in via della Repubblica. Lo hanno perquisito e poi esteso il controllo anche nella sua abitazione, dove i poliziotti hanno rinvenuto lo stupefacente, due bilancini di precisione, ritagli di cellophane per il confezionamento delle singole dosi, un grinder trita erba, 350 euro, probabile provento dell’attività di spaccio.