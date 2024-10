Ieri sera in viale Regina Elena un 35enne di Cagliari è stato colto di sorpresa dai finanzieri del Comando provinciali nell’intento di cedere della droga.

Bloccato, è stato trovato in possesso di 42 dosi di hashish, per un totale di 106 grammi, già confezionate in involucri e pronte per la vendita.

L’uomo è stato arrestato.