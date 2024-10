Nella mattinata di oggi, gli Agenti della Squadra Mobile cagliaritana, nel cuore del quartiere San Michele, e dopo aver osservato i movimenti di persone estranee al quartiere, sono riusciti ad identificare uno dei pusher impegnati nell’attività di spaccio.

Approfittando del viavai delle persone, i poliziotti si sono mischiati tra la gente e sono riusciti a bloccare il giovane, trovandolo in possesso di un borsello con all’interno numerose dosi di hashish già pronte per la “commercializzazione”.

La successiva perquisizione domiciliare in via Premuda ha consentito agli Agenti di sequestrare altro stupefacente dello stesso tipo per un peso complessivo di circa 1 chilogrammo. In manette è finito Matteo Melis, pregiudicato 37enne cagliaritano, già arrestato precedentemente per fatti analoghi commessi all’estero.

Prosegue senza sosta l’impegno della Polizia di Stato nei quartieri maggiormente esposti alla microcriminalità, con l’arresto di Melis, sono già quattro le persone arrestate negli ultimi mesi in Via Premuda.