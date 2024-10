Gli Agenti della Squadra Volante nella serata di ieri, nel transitare nella Via Tintoretto, oggetto di svariate segnalazioni di attività di spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato la presenza di alcuni giovani che, avvisati dalle “vedette” con ripetuti fischi, si dileguavano facendo perdere le tracce all’interno dell’area condominiale.

Nonostante ciò, gli operatori sono riusciti a individuare e identificare uno dei “pusher”, un 20enne pregiudicato, Giuseppe Aresu.

Dal controllo effettuato il giovane è stato trovato in possesso di 10 bustine di plastica per un peso di 8,15 grammi contenenti marijuana e della somma di 185 euro in banconote di vario taglio.

All’interno della sua abitazione, sotto il materasso della camera da letto, è stata rinvenuta la somma di 120 euro in banconote di vario taglio.