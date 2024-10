Tormentava la ex compagna, la pedinava, le mandava messaggi e le telefonava continuamente, nonostante avesse già il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla donna. Un 66enne di Carbonia è stato arrestato, su ordinanza di custodia cautelare, per atti persecutori e danneggiamento. Le indagini dei carabinieri sono partite dalla denuncia presentata recentemente dalla vittima, che ha raccontato di essere perseguitata dall'uomo, nonostante avesse già ottenuto un provvedimento di allontanamento. I militari hanno appurato che negli ultimi giorni il 66enne aveva continuato a tormentare la donna e il nuovo compagno appostandosi vicino all'abitazione, danneggiando le loro auto e chiamandoli al telefono. Vista la situazione per il 66enne si sono aperte le porte del carcere.