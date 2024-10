Ieri mattina, a Iglesias, gli agenti della Squadra volante hanno notato un uomo sospetto che si aggirava in bicicletta. Appena visti i poliziotti avrebbe accelerato vistosamente la sua andatura, per eludere eventuali controlli. Accortosi di essere seguito si sarebbe liberato di un piccolo sacchetto, prontamente recuperato dagli agenti. A quel punto l'uomo è stato bloccato e identificato.

Si tratta di Giuseppe Medda, 50nne di Iglesias, ben noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti reati in materia di sostanze stupefacenti. Stando a quanto emerso, è stato trovato in possesso di circa 290 euro in banconote di piccolo taglio, e, messo alle strette, avrebbe riconosciuto l'involucro precedentemente gettato, contenente 23 grammi di marijuana.

Durante la perquisizione dell'abitazione sarebbero stati trovati, nel cassetto di un comodino, un portafoglio con 600 euro e tutto il materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza. In un altro mobile sarebbe stata rinvenuta una bustina con all'interno 2 grammi di marijuana, e un rotolo di banconote da 50 euro sigillato con della pellicola trasparente, per un totale di 1000 euro.

Medda è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, e scortato presso la sua dimora in attesa dell'udienza direttissima, che si è svolta questa mattina. Continuano, in tutta la provincia, le operazioni di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.