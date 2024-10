È stato arrestato per omicidio stradale e lesioni stradali gravissime Emanuele Loriga, il 35enne di Sassari che lo scorso 10 marzo era alla guida della sua Hyundai Accent quando ha perso il controllo dell'auto in via Caniga, andando a sbattere contro un'Alfa Romeo 146 e causando così la morte di Manuel Manca, 27 anni, e il ferimento di altre 5 persone (2 bambini).

L'alcol test effettuato dalla polizia aveva registrato nel 35enne un tasso alcolemico nettamente superiore al consentito. La Polstrada del capoluogo turritano ha dunque fermato Loriga su disposizione del gip del Tribunale di Sassari, Antonio Pietro Spanu, che ha accolto le richieste del pm Paolo Piras.

La vittima dell'incidente viaggiava a bordo dell'auto condotta da Loriga, sul sedile del passeggero, insieme a una donna e i suoi bambini.

Le indagini degli agenti, inoltre, avevano appurato che la Hyundai era priva di assicurazione, e che i tre bambini viaggiavano senza i seggiolini previsti dal codice della strada per i minori di 12 anni.