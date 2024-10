E' stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale il giovane che stamani ha palpeggiato un'impiegata di 33 anni nei giardinetti di viale Bonaria.

In manette è finito un 19enne del Bangladesh, Soahan Gaza, potrebbe essere lo stesso uomo che domenica ha palpeggiato le due ragazze nel colle di San Michele.

Secondo i carabinieri lo straniero si sarebbe sbottonato i pantaloni, denudandosi e masturbandosi in pubblico proprio nel momento in cui transitava in zona l'impiegata che stava portando a passeggio il suo cane.