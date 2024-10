E' Felice Pani, 54 anni di Terralba (Oristano), l'unico sardo tra i 24 "secessionisti" arrestati stamattina. Pani era un tranquillo commerciante di frutta e verdura fino all'estate del 2008, quando salì per la prima volta agli onori della cronaca per la partecipazione all'occupazione dell'isola di Mal di Ventre (sulla costa centro occidentale della Sardegna) organizzata dall'indipendentista Salvatore "Doddore" Meloni - anche lui di Terralba - assieme al quale piantò sull'isola la bandiera della Repubblica Indipendente di Malu Entu, nel cui governo guidato da Meloni, l'uomo arrestato oggi ricoprì la carica di ministro dell'Agricoltura.

Pani finì poi assieme a Meloni in Tribunale. L'accusa non parlava però di secessione o di attentato all'integrità dello Stato, ma solo di danneggiamento ambientale per i rifiuti abbandonati nell'isola. Qualche tempo dopo l'amicizia e la collaborazione tra i due si ruppe, anche per questioni di affari, ma Pani non abbandonò mai la fede indipendentista.