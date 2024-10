La Dia di Reggio Calabria ha arrestato l'ex ministro Claudio Scajola.

La Direzione investigativa antimafia di Reggio Calabria ha arrestato questa mattina l'ex ministro dello Sviluppo economico, Claudio Scajola. A comunicarlo in una nota la stessa Dia reggina che, coadiuvata dai Centri Operativi e sezioni Dia di Roma, Genova, Milano, Torino, Catania, Bologna Messina e Catanzaro sta procedendo all'esecuzione di 8 provvedimenti restrittivi, emessi dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria, Olga Tarzia, su richiesta della Dda reggina, diretta dal Procuratore Federico Cafiero De Raho.

Tra gli arrestati - spiega la nota - figurano l'ex ministro Claudio Scajola, nonché personaggi legati al noto imprenditore reggino ed ex parlamentare Amedeo Matacena, colpito anch'esso da provvedimento restrittivo insieme alla moglie Chiara Rizzo ed alla madre Raffaella De Carolis. Matacena è latitante, a seguito di condanna definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa.

Sono in corso numerose perquisizioni in Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Lazio, Calabria e Sicilia, oltre a sequestri di società commerciali italiane, collegate a società estere, per un valore di circa 50 milioni di euro.