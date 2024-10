È finito in manette il presunto autore del rogo che questa mattina ha distrutto lo stabile in via Riva di Ponente. E' un migrante senegalese di 42 anni arrivato da poco nella struttura.

L'arresto è stato eseguito dai carabinieri che lo avevano portato in caserma per sentirlo. L'uomo avrebbe appiccato il rogo per vendicarsi di un altro connazionale con il quale aveva avuto delle incomprensioni.

La Squadra mobile invece ha denunciato, e non arrestato come appreso inizialmente, il senegalese di 24 anni che questa mattina ha aggredito i poliziotti intervenuti a seguito del rogo.