Gli agenti del Commissariato di Polizia di Iglesias hanno arrestato a Domusnovas un giovane di cui sono state rese note solo le inziali del nome, si tratta di L. F., 22enne di Iglesias, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Intorno alle 19.30 di ieri gli agenti della Sezione Polizia Anticrimine e della Squadra Volanti del Commissariato di Iglesias hanno svolto un’attività d’indagine per verificare se presso l’abitazione del sospettato fosse in atto l’illecita attività di spaccio.

È stato quindi pianificato un servizio di appostamento nei pressi dell’abitazione di L.F. in attesa dell’arrivo di un eventuale acquirente.

Gli agenti erano già a conoscenza del modus operandi del soggetto: arrivo dell’acquirente, accesso all’abitazione e la successiva uscita, il tutto in tempi rapidissimi.

Durante l’appostamento della polizia un giovane è entrato nell’abitazione del pusher, ma quando pochi istanti dopo lo stesso è uscito è stato bloccato consentendo anche l’ingresso degli agenti all’interno della casa.

L’acquirente è stato trovato in possesso di un involucro di plastica nera termosaldato contenente gr. 1,3 di cocaina.

Nel corso della perquisizione è stato rinvenuto un quantitativo di cocaina gr. 4,5 di cocaina, gr. 38 di hashish diviso in n. 36 dosi, la somma di 230 €, ritenuta provento di pregressa attività di spaccio, un coltello a lama fissa ed un cutter con le lame imbrattate di sostanza stupefacente.

L. F. è stato tratto in arresto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, come disposto dal P.M. di turno è stato riaccompagnato presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare in attesa del processo con rito direttissimo previsto per la mattinata odierna, mentre l’acquirente è stato segnalato per la violazione dell’art. 75 D.P.R. 309/90.