Nella mattinata di ieri gli Agenti della Squadra Mobile, dopo un’intensa attività di indagine e osservazione svolta in Via Ardenne, nel cuore del quartiere San Michele, e aver osservato i movimenti di persone estranee al quartiere, sono riusciti a identificare uno dei “pusher” che custodiva della droga. A finire nei guai è Francesco Dore, 22enne disoccupato e incensurato.

Secondo quanto riferito dagli agenti, il giovane è stato bloccato subito aver ceduto una dose di hashish a un minore.

Il 22enne è stato trovato in possesso di oltre 50 grammi di hashish e 11 grammi di marijuana, già suddivisi in dosi e pronti per essere spacciati.