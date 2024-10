Nel tardo pomeriggio di ieri la Polizia di Stato di Nuoro ha tratto in arresto Mario Vinotti Vegas, 36 anni, di Torino, giostraio, ricercato per aver partecipato a quattro rapine a mano armata in gioielleria, consumate a Torino nel mese di marzo e aprile 2014.

La Squadra Mobile di Nuoro, in collaborazione con quella di Sassari e con gli uomini del Commissariato di Orgosolo, ha individuato l’uomo a Desulo, dopo averne ricostruito gli spostamenti in diversi paesi della provincia, dove si era recato per svolgere la sua attività di giostraio, durante le varie feste e sagre estive.

Su Vinotti pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Torino per tre rapine consumate e una tentata, in concorso. Tutte le rapine erano state consumate a Torino e i malviventi si erano impossessati complessivamente di oltre 90.000 euro in gioielli e 450 euro in contanti. La Squadra Mobile di Torino aveva svolto le indagini ed era riuscita a individuare e ad arrestare gli altri due complici del giostraio.

Le gioiellerie rapinate sono "Olimpo Gioielli" di Via Vercelli, fatto avvenuto il 1 marzo 2014; "Morosini Gioieli" di Via Fabrizi, fatto avvenuto il 4.4.2015 e ancora il 16.4.2014; gioielleria Neirotti di C.so Regina Margherita, fatto del 26.4.2014.

Vinotti si era trasferito in Sardegna per lavorare.

Ora dovrà rispondere anche di detenzione illegale e porto di pistola.

L'arrestato è stato condotto nel carcere di Badu 'e Carros a Nuoro.