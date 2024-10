Continuano incessanti i servizi di controllo del territorio per il contrasto alla criminalità diffusa in tutto il territorio della Provincia.

Ieri mattina un equipaggio della Squadra Volante si è recato nell’abitazione di Sam Redouane, 41enne di nazionalità marocchina pluripregiudicato, per condurlo in Tribunale in vista dell’udienza direttissima di convalida dell’arresto avvenuto in data 30 settembre per il furto aggravato di un’autovettura. Ma, come riferito dagli inquirenti, Redouane non si trovava in casa e in quel momento aveva fatto perdere le sue tracce. Sono così scattate le ricerche del 41enne, concludendosi nelle prime ore della mattinata.

Infatti, gli operatori delle Volanti, avendo il sentore che l’uomo fosse rincasato, sono ritornati presso la sua abitazione e, insospettiti dal tardivo rispondere al citofono, hanno fatto irruzione in casa, scoprendolo nascosto in un sottotetto collegato ad uno dei balconi dell’appartamento. Redouane avrebbe opposto resistenza agli agenti e ne è nata una breve colluttazione, durante la quale l’uomo avrebbe cercato più volte di guadagnarsi la fuga, colpendo e spintonando i poliziotti, non riuscendoci.

Sam Redouane è stato arrestato per i reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale e trattenuto presso le Camere di Sicurezza della Questura in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.