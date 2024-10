E’ stato fermato questa notte, intorno a mezzanotte, dalla polizia in un pianerottolo della palazzina dove abita, in via Tintoretto a Cagliari, e perquisito.

In manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è finito un disoccupato di 40 anni, Alessio Loi, pregiudicato cagliaritano.

Gli agenti lo hanno trovato in possesso di due involucri termo-saldati contenenti 47 grammi di cocaina e di 665 euro in banconote di vario taglio, presumibilmente provento dell’attività di spaccio.

Gli agenti hanno anche rinvenuto in un borsello lasciato cadere a terra dell’uomo prima che venisse fermato, 110 euro, 28 bustine di infiorescenze di marijuana per un peso di 47,05 grammi, 4 pezzi di hashish sigillati in altrettante buste di cellophane, custodite dentro un contenitore scalda vivande, del peso di 18,89 grammi.

I poliziotti hanno anche perquisito la casa del 40enne, dove, nella camera da letto, hanno trovato alcuni ritagli di cellophane trasparente di colore verde, due trita marijuana e un coltellino a serramanico con tracce di hashish.