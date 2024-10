La sera di lunedì 30 aprile, nel corso di un normale servizio finalizzato al controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di La Maddalena hanno controllato Cristian Ortu, un 31enne locale con precedenti di Polizia e si sono portati presso l’abitazione per la perquisizione di rito.

Giunti sul posto, all’interno di una stanza, hanno trovato una serra artigianale perfettamente organizzata con delle lenzuola bianche sorrette da una struttura preparata con stecche di legno. Al suo interno vi erano diversi secchi pieni di terra umida nei quali areno state piantate altrettante piante di canapa indiana tagliate da poco alla base del fusto. All’interno della serra era presente un sistema di illuminazione artigianale alimentato sia dall’impianto elettrico, sia da un accumulatore posto sopra una lampada da 600 watt e un riflettore in alluminio che doveva contribuire a migliorare le condizioni per la produzione della marijuana. Tutto questo era sorretto da un sistema di funi e carrucole.

La perquisizione ha consentito di rinvenire anche un bidone pieno di fertilizzante, altri 160 gr di marijuana pronta da confezionare e alcune cartucce calibro 12 irregolarmente detenute. Conclusa la perquisizione, Cristian Ortu è stato dichiarato in arresto e condotto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nella prima mattinata di ieri il 31enne è stato nuovamente arrestato dai Carabinieri della Stazione di Palau per evasione perché sono intervenuti presso un bar dove stava creando problemi in stato di alterazione dopo essersi allontanato da La Maddalena per sfuggire agli arresti domiciliari.

A quel punto l’Autorità Giudiziaria ha disposto che fosse accompagnato presso le camere di sicurezza del Reparto Territoriale di Olbia in attesa della direttissima che si terrà nella mattinata odierna.