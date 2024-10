Induzione indebita a dare o promettere utilità, turbativa d'asta, falso ideologico e materiale commesso da pubblici ufficiali in atti pubblici.

Sono le accuse che questa mattina hanno portato agli arresti domiciliari il vicesindaco di Alghero Antonello Usai.

L'ex calciatore della Juve Antonello Cuccureddu non è stato arrestato nell'inchiesta giudiziaria che lo coinvolge, ma per lui è stato disposto dal Gip di Sassari il divieto di dimora ad Alghero.

Nell'inchiesta sono state coinvolte complessivamente cinque persone, fra cui il vicesindaco di Alghero finito ai domiciliari con l'accusa di induzione indebita a dare o promettere utilità, turbativa d'asta, falso ideologico e materiale commesso da pubblici ufficiali in atti pubblici.

L’indagine - spiegano i carabinieri del Noe di Sassari - avviata nel luglio 2016 e coordinata dalla Procura della Repubblica Sassarese ha permesso di accertare come gli indagati avessero favorito, nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica con bando di gara e disciplinare indetto dal Comune di Alghero, la 'Associazione Polisportiva Dilettantistica di Antonello Cuccureddu 1969' assegnandole, in concessione per la durata di sei anni, la gestione della struttura sportiva comunale polivalente di atletica e calcio denominata 'Maria Pia'.