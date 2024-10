I Carabinieri della stazione di Sestu, hanno arresto il 32enne Stefano Usai per tentato furto aggravato.

Il giovane, disoccupato, è stato sorpreso all’interno di un’abitazione in via Togliatti, dal proprietario della casa. I militari intervenuti sul posto hanno provveduto ad immobilizzarlo, trovando in suo possesso anche gli arnesi da scasso utilizzati per forzare la finestra da dove è entrato.

Usai è stato poi condotto presso le camere di sicurezza della caserma di Sestu, prevista per oggi l’udienza di convalida.