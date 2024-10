Gli Agenti del Commissariato di Iglesias hanno arrestato un 27enne di Villamassargia, M.O., incensurato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Intorno alle 16:00 di ieri, un equipaggio della Squadra Volante ha notato in via Sicilia un via vai sospetto di persone che si recavano in un’abitazione.

Insospettiti, gli agenti hanno effettuato una perquisizione a casa del giovane dove hanno trovato, occultati in una scatola di plastica, un pezzo di hashish del peso di 15 grammi, un bilancino elettronico di precisione funzionante, vari ritagli di pellicola trasparente idonei a confezionare lo stupefacente in dosi, un coltello a serramanico con la lama imbrattata di residui di hashish e 30 euro, soldi ritenuti provento dell’attività illecita.