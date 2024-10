Nella tardo pomeriggio di ieri, durante un servizio di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, svolto da poliziotti in abiti civili nei giardini di “Villa Salmon” a Macomer, veniva tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti Giuseppe Capane, 18 anni, di Macomer.

Il giovane è stato notato dagli Agenti mentre prelevava qualcosa da una cassetta elettrica pubblica in disuso e poi mentre si avvicinava ad altri due coetanei seduti su una panchina lì vicina.

I poliziotti hanno fermato subito il ragazzo e occultata dentro al casetta elettrica hanno trovato una bustina di cellophane trasparente con 5 involucri di alluminio contenenti Marijuana, per un peso complessivo pari a 4,81 grammi.

La perquisizione da parte degli agenti è continuata nell’abitazione del giovane dove, è stato rinvenuto un contenitore in plastica con all’interno mezzo grammo di marijuana, e 450 euro in banconote di piccolo taglio.

Campane era stato sottoposto all’istituto della messa alla prova per un precedente episodio di spaccio di sostanze stupefacente commesso quando era minorenne. In quella circostanza i Carabinieri gli avevano sequestrato circa mezzo kg di marijuana.

Il giovane, arrestato in flagranza di reato di spaccio di stupefacenti, su disposizione del pubblico ministero, è stato condotto in custodia presso il proprio domicilio.

Questa mattina l'A.G non ha convalidato l'arresto pur confermando le accuse nei confronti del giovane.