Ieri pomeriggio, intorno alle 17:00, in piazza Demuro a Cagliari, i carabinieri hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti un pluripregiudicato di 38 anni, Alessio Porceddu, e uno studente 16enne, entrambi di Cagliari.

I due, poco prima, sarebbero stati trovati in possesso di 150 grammi di marijuana, 20 grammi di hashish e 150 euro in contanti. Porceddu è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della stazione di Villanova, mentre il minore è stato affidato ai genitori in regime di arresti domiciliari.