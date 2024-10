Un blitz in piena regola per smantellare l’ennesima cellula di spaccio nel quartiere: in manette due persone, si tratta di Giuliano Fois, classe 1969, residente in via Dei Musicisti, Andrea Magro, classe 1985, (entrambi pregiudicati) e denunciato Fausto Serra, classe 1970, residente in via Borgo Sant’Elia.

I militari hanno sequestrato droga, bilancini di precisione, una bomba artigianale con polvere pirica deflagrante. Sulla base di un appostamento in via Schiavazzi, nel monitorare il solito viavai nel palazzo Gariazzo, i Carabinieri decidono di effettuare l’immediato blitz: rinvenute 19 dosi di cocaina, 2 bilancini, 30 grammi di mannitolo, boccette di metadone, 1 ordigno esplosivo artigianale.

Preoccupa il fatto che tra i pusher sia stato infatti recuperato del materiale esplosivo. Per i 2 arrestati è stato convalidato l’arresto (domiciliari e camera di sicurezza in via Nuoro), per Serra invece è scattata la denuncia: l’accusa per i 3 soggetti è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di materiale esplodente.