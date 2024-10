Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15:00, in via Abruzzi, nel quartiere di Is Mirrionis, i Carabinieri hanno arrestato due giovani pregiudicati di 26 e 17 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’auto dei ragazzi, Doriana Dettori, di Iglesias, e Claudio Manca, di Cagliari, è stato trovato un astuccio contenente 30 grammi di hashish e una bustina con 10 grammi di cocaina.

La successiva perquisizione domiciliare presso un’abitazione di Iglesias, occupata abusivamente dai due giovani, ha consentito di rinvenire vario materiale per il confezionamento della droga, due coltelli a serramanico e chiavi alterate.

Trattenuti presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di via Nuoro, i due arrestati compariranno nella mattinata odierna di fronte al Tribunale di Cagliari per la celebrazione del rito direttissimo.