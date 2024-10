Nella mattinata di oggi, gli agenti della squadra mobile di Sassari e dell’Ufficio Immigrazione hanno arrestato due cittadini algerini, per violazione della normativa in materia di immigrazione.

I due extracomunitari, facenti parte di un gruppo di stranieri sbarcati nei giorni scorsi nelle coste del sud dell’isola, sono arrivati in provincia di Sassari con altri 42 stranieri, ed erano ospiti di una struttura di accoglienza.

Nel corso degli accertamenti di identificazione e fotosegnalamento effettuati, è emerso che i due erano già entrati in Italia in modo illegale ed erano stati espulsi con un decreto emesso dall’Autorità Amministrativa, che vietava inoltre il ritorno nel territorio nazionale non prima di cinque anni.

Proprio per la violazione di quest’ultimo divieto, che prevede l’arresto in flagranza di reato, i due extracomunitari sono stati arrestati dagli agenti della squadra mobile e condotti davanti all’Autorità Giudiziaria che ha convalidato il provvedimento e concesso il nulla osta per l’espulsione.