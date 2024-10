Nella scorsa notte, due giovani orgolesi appena maggiorenni sono stati arrestati dai Carabinieri di Siniscola sorpresi nel tentativo di rubare un’autovettura.

Erano da poco passate le 2 di notte quando la pattuglia della Stazione di Siniscola, nel controllare i complessi residenziali del paese, ha notato due persone, come fare sospetto, armeggiare vicino a un’auto parcheggiata nei pressi di Piazza Crispi.

I due, con volto travisato da cappucci e sciarpe, accortisi dell’arrivo dei militari sono immediatamente fuggiti a piedi per le vie vicine. Da subito ne è iniziato un inseguimento, che ha visto i Carabinieri della Stazione di Siniscola mettersi prontamente a correre per raggiungerli: dopo qualche centinaio di metri, ormai braccato, uno dei ladri è stato bloccato dai militari.

Grazie alla prontezza di diramazione delle ricerche dei ladri tramite la Centrale Operativa della Compagnia di Siniscola, l’altra pattuglia dell’Aliquota Radiomobile in quel momento in servizio notturno nella zona, che da subito si è messa alla ricerca dei malviventi, è riuscita a bloccare il secondo fuggitivo, che nel frattempo era riuscito a raggiungere la sua autovettura e stava per imboccare la strada statale 131 per far perdere definitivamente le proprie tracce.

Una volta fermati, i due giovani sono stati accompagnati in caserma e i successivi accertamenti hanno permesso di constatare che con dei cacciaviti e delle pinze, trovate in loro possesso, stavano per rubare un’auto parcheggiata in strada, e che presentava già degli inconfondibili segni di tentativi di effrazione allo sportello.

Per i due sono scattate immediatamente le manette ai polsi e dovranno adesso rispondere al giudice del Tribunale di Nuoro del reato di tentato furto aggravato.