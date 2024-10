La polizia di Cagliari ha arrestato due persone, di cui un minorenne di 17 anni, per favoreggiamento all`immigrazione clandestina, presunti responsabili del trasporto di 448 migranti di varia nazionalità, tra cui 108 donne e 12 bambini, partiti dalle coste libiche e recuperati da un`imbarcazione militare.

Grazie al lavoro investigativo della Squadra Mobile, in collaborazione con il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza e alle dichiarazioni rilasciate dai testimoni del viaggio è emersa una nuova fase del traffico criminale di esseri umani: vengono reclutati infatti anche minorenni.

In particolare, nei giorni in cui i migranti sono stati rinchiusi all`interno del capannone, lo scafista minorenne è stato istruito da alcuni libici sulle modalità con le quali doveva condurre il gommone, sul momento in cui doveva lanciare la richiesta di soccorso e su come comportarsi da quel momento in poi.