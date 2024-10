Da qualche settimana i Carabinieri di La Maddalena avevano ricevuto diverse segnalazioni riferite a un’attività di spaccio di stupefacenti sul lungo mare dello stesso centro.

L’attività di indagine dei militari dei giorni scorsi ha permesso di individuare sia una parte degli acquirenti, sia dei soggetti dediti allo spaccio. Nella tarda serata di ieri, la Stazione dei Carabinieri di La Maddalena, insieme ai colleghi della Motovedetta 807 “PEZZUTO” e ai Carabinieri della Stazione presso la Marina Militare hanno documentato lo spaccio in diretta da parte di tre giovani pregiudicati maddalenini : Giovanni Luca Ferrigno, 20enne, Alessio Sanna, 22enne e Davide Miri, 18enne.

I ragazzi sono stati arrestati per aver venduto hascisc a 8 ragazzi tra i 12 e i 15 anni.

Oltre a documentare lo spaccio, i Carabinieri hanno fermato gli acquirenti segnalandoli alle competenti autorità che si occuperanno di un percorso di prevenzione secondaria, con la speranza di creare alternative diverse per ragazzi di questa età. Lo stupefacente venduto è stato recuperato e sottoposto a sequestro.

Una volta esperite le formalità di rito i tre giovano spacciatori, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, sono stati accompagnati tutti agli arresti domiciliari.

Nel corso della notte, alle ore 3 circa, i Carabinieri di La Maddalena hanno poi arrestato nuovamente Ferrigno per evasione, non avendolo trovato presso la propria abitazione nel corso di un controllo. Anche in questo caso, è stato nuovamente accompagnato ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima che si terrà nei prossimi giorni.