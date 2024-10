E' finita in manette M.P., la 40enne di Badesi responsabile di aver travolto con l'auto uccidendolo il pensionato Paolo Canavese. L'accusa per l'investitrice è di omicidio stradale. L'incidente è avvenuto ieri sera in via Nazionale.

Canavese, 76 anni, era residente da tempo a Trinità d'Agultu ma nativo di Cuneo. E' morto a bordo dell'ambulanza del 118 che lo stava trasportando all'ospedale di Sassari.

M.P., che si era fermata attivandosi subito per chiamare i soccorsi, è risultata positiva all'alcol test e si trova agli arresti domiciliari.

I rilievi sul posto sono stati effettuati dai carabinieri della Compagnia di Valledoria.