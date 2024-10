“Cantande chin su coro, per Norcia” è il titolo della manifestazione di beneficenza voluta dal coro femminile Urisè di Orosei, dirette dal maestro Daniela Contu, per la raccolta di fondi destinati all’acquisto degli arredi per la scuole di Norcia, centro duramente colpito dai terremoti.

L’appuntamento è per venerdì 20 gennaio, con inizio alle ore 19,30, al Cine-Teatro Pitagora di Orosei.

Tanti gli artisti che si esibiranno nel corso della serata presentata da Maria Luisa Congiu: oltre alle padroni di casa, il coro Amici del Canto Sardo di Sassari diretto da Tore Bulla, il coro Ortobene di Nuoro diretto da Alessandro Catte, il coro Vadore Sini di Sarule diretto da Costantino Mirai , il coro Femminile Bendas di Nuoro diretto da Giampaolo Caldino, il coro femminile Sas Grassas di Bitti diretto da Giorgio Rusta, Pina Muroni di Sassari, l’Orchestra del Liceo musicale di Nuoro diretta dal maestro Marino Ferraro, il Gruppo Folk Santu Jacu di Orosei, il gruppo Ballade Ballade Bois, la scuola di Ballo Sardo di Orosei e su Cuncordu de Orosei.

Inoltre, durante la serata all’insegna della solidarietà verrà proiettato un video con i saluti di Paolo Fresu e della Dinamo basket di Sassari .

Sarà presente anche il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, e l'assessore alla cultura Giuseppina Perla.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Banco di Sardegna, del gruppo Iti Hotels dei fratelli Loi e grazie alla collaborazione della dottoressa Gesuina Cherchi Loi.

Per l'occasione è stato aperto un conto per le donazioni. Le coordinate bancarie di riferimento (Iban) sono: IT 48B0101585400000070625408.