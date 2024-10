Comune di Cagliari ed un gruppo di giovani appassionati dell’arrampicata sportiva insieme, per suggellare un sogno nel cassetto. Ora è tutto concretizzato, dopo mesi di lavori (per realizzare la bellissima palestra all’aperto), sabato 29 agosto alle ore 10 ai Giardini pubblici, si terrà l'inaugurazione della nuova palestra di arrampicata sportiva S'Avanzada Climbing Cagliari. Saranno presenti l'assessore al Turismo Alessandro Sorgia e i rappresentanti dell'Associazione S'Avanzada Climbing Cagliari Daniele Castello e Roberto Desogus

Lo staff

“Siamo molto entusiasti nell'annunciarvi che ce l'abbiamo fatta: Sabato 29 Agosto inaugureremo al pubblico S'Avanzada Climbing Cagliari!

Non saremo mai stanchi di ringraziare enormemente chi ha supportato il progetto di S'Avanzada con il suo tempo, le sue parole ed i suoi soldi. Tutto ciò ci ha permesso di creare ciò che sta per nascere: un luogo che sia connessione tra città e natura, attraverso l'arrampicata all'aperto. Vi aspettiamo quindi Sabato 29 dalle 16 per tutta la sera con ingressi contingentati per presentarvi la struttura ed i corsi”.

S’Avanzada Climbing Cagliari ASD è un’associazione sportiva senza fini di lucro costituita nel 2015 ed ha come scopo sociale la promozione dell’arrampicata sportiva come strumento di formazione educativa psicofisica dell’individuo.

Nel 2019 ha vinto il bando del Comune di Cagliari proponendo un progetto che prevede la realizzazione di un’area attrezzata per l’insegnamento dell’arrampicata sportiva nel cuore verde della città di Cagliari: il Parco dei Giardini Pubblici.

In organico nell’associazione sono già presenti due istruttori titolati della Federazione Fasi (Federazione Arrampicata Sportiva Italiana) ed un dottore in fisioterapia specializzato in traumi sportivi con particolare riguardo all’arrampicata sportiva.

È prevista la realizzazione di itinerari verticali lead disposti nelle due aree laterali del muro in calcestruzzo. La struttura per il bouldering sarà realizzata al centro del muro, sotto il balcone sovrastante, ed avrà una larghezza di 25 m, (di cui 5 saranno dedicati ad un pannello didattico per principianti) e 3,5 m di altezza massima. La realizzazione avverrà attraverso l’installazione di una struttura a pannelli di diverse inclinazioni, che poggeranno sul terreno.

INFO: https://www.facebook.com/savanzadaclimbingcagliari/