Il Settore Meteo DMC dell'ARPAS, nell’ultimo aggiornamento delle ore 23:00, comunica che il sistema convettivo della costa sud-orientale sta scaricando la sua energia prevalentemente su mare. Allo stesso tempo si è spostato più a nord interessando le coste del golfo di Orosei e le Baronie. Un altro corpo nuvoloso, stavolta non convettivo e senza alcuna attività elettrica, si trova tra Siniscola e la Gallura, dove si registrano piogge intense.

Un secondo sistema convettivo è presente sul Mare di Sardegna e lambisce le coste nord occidentali e quelle del golfo di Oristano, dove si registrano attività elettrica e isolati temporali.

Aggiornamento situazione idropluviometrica

Sulla base delle informazioni acquisite dalla rete fiduciaria in telemisura si segnala che nell'ultima ora i valori più elevati sono stati registrati dalle stazioni ubicate sulla Sardegna centro orientale e in particolare dalla stazione di Monte Tului con il valore di 13 mm e Sardegna Centro occidentale dalla stazione di Putzuidu 11,2 mm.

Quest'ultima stazione di Putzuidu ha registrato un incremento prossimo ai 65 mm/h.

Si riportano i valori di precipitazione più significativi registrati nelle ultime 3 ore dalla rete in telemisura: 47,2 mm Monte Tului, 25 mm Baunei, 21,6 mm Siniscola, 14,6 mm Orosei, 11,2 Putzuidu.

Le misure di livello nei corsi d'acqua monitorati non hanno subito variazioni degne di interesse.

Aggiornamento situazione dai presidi territoriali regionali

Sulla base delle informazioni pervenute dai presidi territoriali si segnala che:

i livelli dei corsi d'acqua monitorati non hanno subito variazioni degne di interesse.