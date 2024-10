I carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 24 anni per tentato omicidio.

Il giovane, Stefano Murrutzu, è entrato nel bar centrale di Armungia, comune in provincia di Cagliari, con in mano una accetta, si scagliato contro un conoscente, con il quale poco prima aveva avuto una lite, e l’ha colpito ripetutamente.

Thomas Dessì, 25 anni, di Armungia e residente in Germania, dove è titolare di un ristorante, è rimasto ferito alla scapola e alla gamba, ma non è in pericolo di vita.