Pistole, fucile e munizionamento. I Carabinieri della Compagnia di Dolianova, coordinati dal Capitano Pasquale Pinnelli, hanno effettuato una perquisizione a casa dell’ex sequestrato Giovanni Murgia, 71enne, tuttora in cella dopo aver esploso un colpo di pistola ai danni di un pastore 34enne.

Un litigio avvenuto in una vigna, in località Is Paulis, nell’agro tra Serdiana e Dolianova. Murgia, accusato di tentato omicidio, è a disposizione dle magistrato di turno nel carcere di Uta: l’anziano imprenditore è noto alle cronache sarde per essere stato ostaggio dell’Anonima sequestri ad ottobre del 1990: rilasciato dopo 83 giorni di prigionia, era stato pagato un riscatto di 600 milioni di lire.