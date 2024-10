I carabinieri della Stazione di Serrenti e del Nucleo radiomobile della Compagnia di Sanluri hanno arrestato un 50enne di Cagliari, ma residente nel paese del Medio Campidano, con l'accusa di detenzione di stupefacenti e armi.

Al termine di una rapida operazione antidroga, i militari hanno perquisito l'abitazione dell'uomo, che secondo le forze dell'ordine era divenuta punto di incontro fugace per clienti di passaggio, interessati a diversi tipi di stupefacente. Una pattuglia avrebbe così notato il movimento generatosi attorno a quella casa.

L'uomo, disoccupato, avrebbe occultato in casa propria un piccolo laboratorio. Sono stati rinvenuti dai militari 10 grammi di cocaina divisa in dosi, 30 grammi di marijuana, 5 grammi di eroina, 55 grammi di creatina, 300 grammi di mannitolo, 150 grammi di aminoacidi, carnitina e semi di canapa e il materiale per il confezionamento delle dosi compresi cinque bilancini di precisione.

I carabinieri avrebbero trovato anche denaro contante (250 euro), ritenuto provento delle cessioni di droga, e una balestra con dardi illegalmente detenuta e munizioni di calibro 12.

Il cinquantenne si trova agli arresti domiciliari in attesa dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria di Cagliari.