Due arresti, armi e droga. È il bilancio dell'operazione condotta in sinergia dall'equipaggio delle Volanti e dai colleghi del Reparto di Prevenzione del Crimine, in forza ad Abbasanta. In viale Sant'Avendrace a Cagliari, intorno alle 23, le pattuglie fermano un'auto, una Ford Fiesta, con a bordo due giovani di Carbonia, i quali già da subito manifestano nervosismo. 

È bastato poco per procedere alla perquisizione personale dei due: addosso ad un giovane salta fuori un panetto di hashish, ma i poliziotti trovano anche una bolletta dell'Enel recante un'utenza di via Monteponi, a Cagliari. Insospettiti, gli agenti decidono di fare tappa in quell'indirizzo, dove dimorava uno dei fermati.

All’interno di quelle quattro mura è stato rinvenuto un fucile calibro 12 a pallettoni, una pistola 7,65 con matricola abrasa con munizioni, 50 grammi di cocaina, 30 grammi di marijuana e 100 grammi di hashish e 1500 euro proventi dell'attività di spaccio. In manette, a Uta, sono finiti Giovanni Pinna, di 22 anni, e Francesco Suella, di 25 anni, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

In conferenza stampa in Questura, il dottor Domenico Chierico, capo ufficio di Gabinetto, insieme al dottor Massimo Imbimbo, dirigente della Squadra Volanti, hanno sottolineato il brillante rafforzamento e la pianificazione dei controlli con le altre forze dell'ordine sul capoluogo e nelle zone costiere.

In aggiunta alle pattuglie delle Volanti, ogni giorno in città sono presenti quattro equipaggi del Reparto Prevenzione del Crimine di Abbasanta.