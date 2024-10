Due arresti e il sequestro di 37 chili di marijuana, 150 grammi di hashish, 5 grammi di cocaina, 2 pistole con matricola abrasa, bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento della droga: è il bilancio dell’ultima operazione portata a termine dai Carabinieri della Compagnia di Macomer.

I due sono stati fermati da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Macomer nel corso di un servizio di controllo del territorio. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro 5 grammi di cocaina, che erano nascosti all’interno dell’auto a bordo della quale si trovavano il 35enne e il 26enne.

La successiva perquisizione eseguita presso le loro abitazioni ha consentito di rinvenire, all’interno di una cantina in uso al 35enne, due pistole prive di contrassegni, circa 36 chili di marjuana e 150 grammi di hashish, mentre in un magazzino in uso al più giovane, sono stati rinvenuti 1 chilo di erba e alcuni grammi di fumo. Per entrambi è scattato l’arresto.

“L’ennesima operazione dimostra il sempre più crescente uso e conseguente aumento dello spaccio di sostanze stupefacenti nell’area della “Planargia”. Costante e senza sosta l’azione di contrasto svolta dall’Arma dei Carabinieri presente sul territorio. Fondamentale il supporto dell’Autorità Giudiziaria per le immediate azioni e provvedimenti di competenza – si legge in una nota – Il procedimento penale nei confronti dei due indagati è tuttora pendente nella fase di indagini preliminari e la loro effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo”.