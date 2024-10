Al termine delle esecuzioni di custodia cautelare di ieri da parte dei carabinieri nei confronti di tre ragazzi di Capoterra accusati di detenzione e spaccio di droga, tentata estorsione, lesioni, detenzione illegale di armi e spari in luogo pubblico, i militari hanno arrestato un altro giovane.

Nel corso delle perquisizioni, infatti, i carabinieri avrebbero trovato elementi importanti per le indagini in corso che hanno portato al quarto arresto. Si tratta di un 21enne, Davide Usala, di Cagliari, ma domiciliato a Capoterra. In casa del giovane, i militari hanno trovato e sequestrato una pistola calibro 9, con matricola abrasa, completa di 2 caricatori e con 3 cartucce, 2.700 euro, 1 bilancino di precisione e 1 arma bianca.

Il 21enne si trova ora nel carcere di Uta.

Per quanto riguarda i tre giovani, invece, in carcere è finito Daniele Manca, di 27 anni, già ai domiciliari per un'altra accusa, ai domiciliari Andrea Murru, 23 anni, e Riccardo Baire, di 20. Le indagini dei carabinieri sono partite alcuni mesi fa su alcuni episodi di spaccio nell'area di Capoterra, ma l'attività ha avuto un'improvvisa accelerazione a causa del comportamento degli arrestati, considerato dagli inquirenti sempre più pericoloso.