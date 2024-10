"No al transito delle armi chimiche siriane in Sardegna. Fonti riservate danno i giorni tra il 3 e 7 febbraio per l'arrivo delle navi. Non lo consentiremo!".

Lo scrive su twitter il presidente della Regione Sardegna, Ugo Cappellacci, in merito all'arrivo a Cagliari delle armi chimiche della Siria.

"Il presidente della Giunta regionale deve impedire che le armi chimiche siriane possano transitare o essere stoccate in un porto della Sardegna - chiede il consigliere regionale di Rifondazione comunista Giuseppe Stocchino - La linea del ministro degli Esteri Emma Bonino è irricevibile; non possiamo accettare che sia l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche a decidere su quali banchine far attraccare il pericoloso carico. Un rappresentante dell'Opac sarà sentito dalle commissioni parlamentari competenti giovedì prossimo, Cappellacci non perda tempo e chieda di essere immediatamente ricevuto dal Presidente del Consiglio". "Propongo sin da ora - conclude Stocchino - di convocare in seduta straordinaria il Consiglio regionale, la massima assemblea sarda deve avere modo di manifestare la propria contrarietà a questo progettò'.