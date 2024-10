Il porto di Gioia Tauro sarebbe lo scalo prescelto per il transito delle armi chimiche siriane custodite in container a bordo di due navi danesi.

Fonti qualificate sottolineano che il porto calabrese sarebbe stato scelto per le caratteristiche idonee ad assicurare il trasbordo dei componenti chimici sulla nave militare americana che ospitera' il materiale per la sua successiva distruzione in acque internazionali.